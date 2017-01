ESCLUSIVA Radiosei – Facco: “Lulic può aver dato una scossa al gruppo. Necessario l'intervento di Peruzzi”

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Parole di fuoco quelle di Lulic in conferenza, che fungono da campanello d’allarme in vista del girone di ritorno. Per dire la sua sul tema Mario Facco è intervenuto ai microfoni di Radiosei 98.100: “Il bosniaco ha detto delle cose importanti, che evidentemente ha percepito direttamente sul campo. La squadra non deve correre il rischio di sfaldarsi quindi credo che le sue parole sicuramente avranno fatto aprire gli occhi e le orecchie a chi si è sentito tirato in ballo. Il segnale di un abbassamento di tensione può essere il fatto che Luis Alberto, fino a Natale un fantasma, sia stato scaraventato in campo per due partite e poi d’incanto è sparito di nuovo. In ogni caso una sferzata fa sempre bene e se i veterani hanno capito che qualche giovane sta tirando i remi in barca, allora le parole di Lulic possono rappresentare una scossa. Il silenzio in questi casi non porta da nessuna parte e di questa situazione se ne deve occupare necessariamente Peruzzi, con la sua esperienza è in grado di sistemare le questioni. Potrebbe persino essere la ripartenza visto che viene dopo una sconfitta pesante e alcune prestazioni non indimenticabili”. Anche un accenno ai rinnovi e al mercato: “Un professionista che vuole andare via dalla Lazio ambisce a farlo con le medaglie sul petto, in modo da approdare altrove con ottime prestazioni alle spalle. Nel calcio moderno il rinnovo o meno dei contratti non può influire sulle prestazioni. Se uno molla per questo motivo, va allontanato dal gruppo perché è un elemento negativo. Il fatto che giochino sempre gli stessi secondo me è una normalità. Messi, Ronaldo e più in generale i grandi giocatori vanno sempre in campo. La Lazio non ha le coppe e con una partita a settimana, in un campionato scarso come la Serie A, non può essere un problema giocare sempre. Sul mercato si devono cercare dei potenziali titolari in modo da insidiare chi già c’è, la concorrenza motiva la squadra a dare sempre di più”.

