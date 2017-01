ESCLUSIVA Radiosei - Facco: “Spavaldi con la Juve. Nel tridente sceglierei Lombardi con Felipe e Immobile”

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è ai quarti di Coppa Italia dopo aver battuto il Genoa, e già ha nel mirino il lunch match di domenica contro la Juventus. Mario Facco è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua sul momento: “Questa Coppa Italia mi piace visto che tutte le migliori sono ancora in corsa. La Roma sembra la più fortunata per via del calendario, ma tutto può succedere. Ieri abbiamo visto due squadre diverse tanto che per avere ragione del Genoa sono dovuti entrare Milinkovic e Immobile. Il problema è stata la retroguardia: i difensori di oggi mancano dei fondamentali, in area l'avversario non può calciare libero come successo a Pandev, deve essere sempre a portata di mano. Sul primo gol invece Pinilla ha fatto una prodezza. Non ho mai pensato che la Lazio potesse perdere la partita, la qualità in campo era troppo diversa con un Genoa che ha grossi problemi, soprattutto dietro. Credevo che prima o poi la squadra avrebbe vinto, in particolare dopo le sostituzioni”.

SPAVALDI A TORINO - “La Juventus è sempre pericolosa soprattutto dopo una sconfitta, però questa Lazio deve giocarsela: mi aspetto una partita accorta ma diversa da quella dell’Olimpico dove l’unico obiettivo era di evitare gol. L’atteggiamento non deve essere rinunciatario, Inzaghi deve usare tutte le armi che ha a disposizione, mostrando spavalderia. Non mi piacerebbe arrivare alla fine della sfida con il rimpianto di non averci mai provato. Quando il tecnico non ha voluto giocarsi i match è sempre uscito sconfitto, Napoli escluso. A Torino si può perdere, ma si deve cercare di fare qualcosa di positivo anche perché l’Inter ha un calendario molto positivo e sta rientrando”.

LOMBARDI NEL TRIDENTE - “Se ci fosse stato Lulic lo avrei schierato nel tridente, con la sua assenza sceglierei Lombardi che è molto generoso ed energico. Dietro invece al posto di Basta opterei per Patric che offre le giuste sicurezze ed è cresciuto tanto rispetto allo scorso anno. Il resto della formazione credo che sia già fatta con i soliti titolari. A me Lukaku ieri non è piaciuto, un difensore deve essere per prima cosa affidabile, lui mi sembra un corpo estraneo. L’importante è che Inzaghi non schieri Anderson a fare il quinto di centrocampo. In casa la Juventus trova sempre la maniera di arrivare al gol, se va in vantaggio gestisce molto bene e poi in attacco ha Higuain e Dybala. La Lazio è sfavorita ma non significa essere battuta, vedi la Fiorentina domenica scorsa. Chi rincorre i bianconeri nella lotta allo scudetto spera in una squadra distratta dalla Champions, che credo sia preferita dai torinesi stessi. In vista della Coppa però vorranno scavare un solco sulla seconda, quindi la sfida è ancora più difficile”.

