ESCLUSIVA Radiosei - Jacobelli: "I rinnovi preoccupano, la Lazio deve essere rafforzata. Da Djordjevic passa l'arrivo di un attaccante"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

La sessione invernale di calciomercato è alle porte e, ai microfoni di RadioSei, nel corso della trasmissione 'Nove Gennaio Millenovecento', è intervenuto il direttore Xavier Jacobelli. L'occasione giusta per fare il punto dopo il primo scorcio di campionato: "I problemi di mercato sono per da considerare per la sessione estiva, certo la questione rinnovi un po' preoccupa. Sia per Biglia che de Vrij ma soprattutto un talento come Keita dovrebbero essere trattati i rinnovi contrattuali al meglio. Per il futuro di questa stagione invece molto dipenderà dalle mosse di mercato da gennaio, la squadra deve essere rafforzata. Il lavoro di Inzaghi è stato ottimo ma la società ora deve aiutare il tecnico. Un attaccante, anzi due vista la partenza di Keita per la coppa d'Africa: si parla molto di Mariano Diaz del Real Madrid ma passa tutto dalla cessione di Djordjevic. Mi sembra difficile che possa arrivare Giovanni Simeone anche perché il Genoa con Pavoletti che andrà al Napoli non può vendere tutti gli attaccanti. Inzaghi non è solo la sorpresa della Lazio ma la sorpresa del campionato in generale tra gli allenatori". Immobile a secco: "Normale l'appannamento momentaneo nell'arco di una stagione. Serve assolutamente un'alternativa che al momento non ha sopperito al calo fisiologico". Dopo la sosta: "La Lazio deve subito rialzarsi dopo la sconfitta contro l'Inter, formazione costruita per arrivare almeno terza. Il giudizio non cambia. Nemmeno il più pessimista tra i tifosi si poteva aspettare in una posizione simile". Con Lotito il pericolo di stagioni a due facce: "In questi anni si sono sprecate troppe occasioni. Bisogna investire e chiedere alla squadra uno sforzo supplementare per continuare alla grande. Inzaghi ha puntato sui giovani che conosce bene ma un grande attaccante e un grande difensore servono. L''importante è avere la volontà politica di acquistare". Il punto: "La Lazio ha rimediato sconfitte con le grandi ma ha 34 punti. A un punto dalla zona Champions League è comunque presto per sbilanciarsi visto che bisogna valutare anche il rendimento delle formazioni ancora impegnate in Europa". La sorpresa più importante: "Sicuramente è Simone Inzaghi, conferma alle 7 giornate dello scorso anno. Non doveva neanche sedere su questa panchina. La sua bravura è stata scavallare l'ostacolo di scetticismi e critiche. Lui, con Gasperini, le rivelazioni di questo scorcio iniziale".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

GONZALEZ CHIEDE LA CESSIONE

KEITA, ARRIVA LA PRIMA OFFERTA