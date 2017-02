ESCLUSIVA Radiosei - Oddi: "Con il Pescara il divario è troppo! Il calo? Se ci fosse concorrenza in panchina..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un gioco da ragazzi, per la Lazio, espugnare l'Adriatico. Nonostante quei minuti in cui i biancocelesti si sono addormentati sul campo permettendo agli abruzzesi di tentare la rimonta. Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la gara dei biancocelesti contro il Delfino: "Il divario è ampio, ma penso sia un errore far giocare Muntari in queste condizioni. Felice per Parolo: con questi quattro gol ha ricominciato a camminare, uno come lui che ha sempre segnato tanto, quest'anno ne aveva siglato solo uno. In una partita come questa, il calo ci può anche stare: è una sfida così facile che ti viene quasi senza pensarci di abbassare i ritmi. Sbagli una mezza cosa e prendi gol. Magari, se ci fosse stato tempo sarebbero riusciti anche a risegnare. Ma è bastato un po' di riposo per ripristinare l'equilibrio. Mi dispiace per Oddo, ma mi sembra una squadra alla deriva: sembrano non lottare più. I cali di concentrazione non ci sarebbero se l'allenatore potesse girarsi e vedere in panchina giocatori all'altezza di sostituire i titolari. Se ho paura di non giocare, non mi deconcentro. Ho paura che questo possa essere il problema, la Lazio non ha aiutato il mister".