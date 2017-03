ESCLUSIVA Radiosei - Oddi: "La Champions? Un sogno, ma ci credo. Inzaghi ha fatto un grande lavoro"

Ai microfoni di Radiosei, nel corso della trasmissione “Nove gennaio millenovecento” e intervenuto l’ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi, il quale ha parlato del momento positivo della Lazio, tessendo le lodi di Inzaghi e della squadra. “La Lazio è una squadra in fiducia, sicura delle proprie forze e che può fare qualsiasi cosa in questo momento. Adesso i biancocelesti hanno due trasferte dove non bisogna perdere punti e fare bottino pieno. La Lazio può guardare anche avanti e non solo indietro. La Champions? E’ un sogno ma ci credo. E’ un campionato che adesso è da vedere solamente per le posizioni Europa League e Champions, per il resto è chiuso. Io sono convinto che se la Lazio riesce a capitalizzare tutte le occasioni che gli capitano, può farcela. La fiducia viene con le vittorie e la sfiducia viene con le sconfitte. Le sconfitte ti buttano giù, portano critiche, ti massacrano. Questi ragazzi stanno ottenendo grandi risultati, e adesso vanno come il vento, grazie anche ad un allenatore che li aiuta molto”



KEITA – “Lo sappiamo che quando subentra dalla panchina, quando ci mette un po’ di cattiveria, riesce a ribaltare le partite. Quando gli avversari sono affaticati, con la sua forza può fare grandi cose. E’ comunque un giocatore che le partite te le può risolvere anche prima, partendo dal primo minuto, quindi non per questo dovrà sempre subentrare da riserva”.



ANDERSON – “Il gol può servirgli. Al di là delle prestazioni che sono state quasi sempre abbastanza positive, quando non segnava lo vedevi intristito, ma questa rete gli darà maggiore carica”.



INZAGHI – “Ha fatto un grandissimo lavoro, nessuno pensava che riuscisse ad essere in questa posizione di classifica a questo punto della stagione, e poi con una squadra così sciolta e in condizione”.



LE COPPE – “Con l’Europa sarebbe stata sicuramente più dura, ma non perché la Lazio non è all’altezza, ma perché comunque bisogna far girare molto i giocatori, farli riposare. Però io credo che questa squadra avrebbe potuto fare bene anche se avesse avuto tre competizioni”.