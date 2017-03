ESCLUSIVA Radiosei - Oddi: "Lazio, la tua forza è la difesa! Marotta su Immobile? Vi spiego perché si sbaglia..."

La Lazio continua a vincere. In trasferta sono quatto successi di fila, per i biancocelesti che sembrano inarrestabili. Ottimo momento di forma, per i ragazzi d'Inzaghi, lanciatissimi nella corsa all'Europa, bravi ad approfittare dello stop dell'Atalanta in casa con la Fiorentina. Giancarlo Oddi, ai microfoni di Radiosei, ha commentato il percorso che la squadra laziale ha compiuto finora: "Potrebbe essere un sogno avere qualcosa in più dell'Europa League, ma credo sia difficile. Mancano ancora molte partite, e la Lazio, a livello di rinforzi, non ha avuto molto dal mercato d'inverno. Stanno facendo molto bene, e mi auguro resista fino alla fine. Se così non fosse, sarebbe un vero peccato. Stanno dando soddisfazione ai tifosi, a tutti: non si può che lodare questa Lazio. Mi aspettavo una prova d'orgoglio da parte del Bologna. Invece dopo la prima rete, è finita la sfida. L'ho guardata senza troppi patemi d'animo. Siamo una buona squadra, diventata ottima in un campionato che però mi sembra mediocre. Milinkovic? Ha tutte le qualità, comprese quelle mentali, per il gioco di oggi. E' forte nei contrasti, nel gioco aereo. Non può essere veloce con quel fisico, ma può diventare un grande giocatore. E' bravo in tutto, sa fare tutto. Sono convinto, poi, che abbia anche la testa. Mi fa piacere che voglia restare alla Lazio, a differenza di altri". Le parole di Marotta su Immobile: "Non è giusto dire che non sia un grande. Quando ho saputo che la Lazio lo avrebbe preso, io ho fatto i salti di gioia. E' un giocatore perfetto per il campionato italiano. Infatti, in Serie A esplode. Immobile potrebbe giocare in qualsiasi squadra, in Italia. Male che vada, fa i suoi 15 gol, che non sono pochi. Anche se gli altri attaccanti viaggiano sui venti, un dato che offre una fotografia delle difese della serie A. A differenza, invece, della Lazio: ha dei difensori ottimi, penso che quello sia il punto di forza".