ESCLUSIVA Radiosei - Orsi: "Lazio, i leader mostrino carattere! In certe partite serve qualcosa in più..."

Fonte: Federico Erdi - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Una sconfitta netta e senza storia. A due giorni di distanza dalla sfida dello Juventus Stadium, la Lazio analizza le cause di un 2-0 senza mai impensierire Buffon. Ai microfoni di Radiosei ha parlato a tal proposito Fernando Orsi: “Inzaghi sta facendo benissimo ma alla Lazio servirebbe qualcosa in più per affrontare determinate partite. Serve carattere e quello deve venire dai senatori, Biglia a 30 anni è ancora nella Lazio e purtroppo il motivo sta lì, altrimenti un giocatore con le sue qualità tecniche sarebbe in club che ambiscono a obiettivi più grandi. Molte sfide con le grandi con le grandi la Lazio ce l’avrà in casa e questa è l'unica cosa che mi mette un po’ di ottimismo. Ci sono giocatori altalenanti che condizionano tanto l'andamento delle partite: è una squadra che deve crescere in determinate situazioni. Ci sono compagini più scarse della Lazio che però non mollano in nessuna partita. Gli uomini di Inzaghi in certi match hanno mostrato un po' di paura. Non mi sembrano appagati, credo vorranno fare qualcosa di più, hanno ancora degli obiettivi e credo che questo sia già tanto arrivati a questo punto. Inzaghi sta facendo molto bene, deve continuare così, anche lui forse deve mostrare un po’ più di personalità in determinate occasioni. Con grande rammarico dico che la Lazio dovrebbe sempre ambire a obiettivi più grandi, è un peccato parlare sempre di questi problemi”.