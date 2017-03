ESCLUSIVA Radiosei – Orsi: “Ora Inzaghi è diventato un allenatore. Sto con Peruzzi, il derby va accantonato”

Il giorno di Inzaghi. Dopo la vittoria sulla Roma e sul collega Spalletti è il tempo di raccogliere i meritati complimenti. Al coro si unisce anche Fernando Orsi, intervenuto a Radiosei: “Dopo questa partita Inzaghi è diventato un allenatore: se prima era inesperto, ora è maturato. Contro il Milan aveva tolto Keita per Lulic secondo me sbagliando, ieri non avrebbe commesso quell’errore. Il tecnico grazie a un assetto tattico che ha funzionato, ha fatto la partita perfetta. Ha studiato bene i movimenti degli avversari, in particolare di Nainggolan contro l’Inter e preso le giuste contromisure. Milinkovic e Lukaku hanno devastato la Roma sulla sinistra, anche Felipe si è mosso meglio in mezzo al campo. Il fatto che non abbia giocato Radu è stata una fortuna perché Simone ha potuto schierare 3 marcatori puri. Per me preferisce giocare a 3, perché così facendo davanti rimane un’alternativa in grado di spaccare la partita”.

SUI SINGOLI – “I 3 centrali il primo tempo non mi sono piaciuti per niente: de Vrij ha fatto qualche leggerezza, Wallace ogni tanto si è perso l’uomo, Bastos era sempre per terra. Strakosha sta migliorando, sta acquisendo personalità e mi sembra che ne abbia di più rispetto Berisha. Non perde mai la calma, non fa grandi parate ma svolge bene l’ordinaria amministrazione. Mi sembra una buona alternativa in prospettiva, per essere il portiere della Lazio deve migliorare ancora un po’”.

POST DERBY – “La percentuale di passaggio del turno è 60% Lazio e 40% Roma. Ho timore che ci possa essere un calo di concentrazione contro il Bologna. L’ambiente mi spinge a pensare in questo senso, ma deve essere bravo l’allenatore a tenere sulla corda la squadra. Se la squadra percepisce che deve tenere alta la concentrazione significa che si sta crescendo. Ha ragione Peruzzi con le sue parole. La Lazio deve cercare di conquistare l’Europa League senza troppi voli pindarici. Se si fanno punti contro Bologna e Torino il discorso poi potrebbe cambiare. Se si pensa oggi al ritorno si rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano, il derby va accantonato”.

