ESCLUSIVA Radiosei - Rambaudi: "Lazio, contro la Juve sfrutta Milinkovic. É lui l'uomo decisivo"

Fonte: Mara Perna - Lalaziosiamonoi.it

Domenica arriva l’impresa. La Lazio è chiamata ad affrontare la prima della classe allo Juventus Stadium. Contro le grandi i biancocelesti non hanno mai vinto, iniziare a farlo contro i bianconeri è una missione difficile ma non impossibile. La ricetta la dà Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei: “Deve migliorare il rendimento con le squadre di alta classifica. Deve provare a vincere per fare il salto della qualità. La Juventus è in un momento di difficoltà. La Lazio deve aggredire alta, non puoi aspettare una squadra così che prima o poi il gol te lo fa. I biancocelesti con le loro caratteristiche possono metterla in difficoltà, con la velocità, con l'entusiasmo. Devi metterla sul ritmo se vuoi vincere. Mi aspetto che il club di Allegri parta subito forte. È a casa dove quest’anno non ha mai perso”. La Juve ha punti deboli che la Lazio potrebbe sfruttare: “Dietro sono vulnerabili, non sono così brillanti come un po’ di tempo fa. Quest’anno hanno poche idee ma confuse, non hanno più il gioco di qualche anno fa. A centrocampo puoi sorprenderli. La Lazio se parte subito forte può fare qualcosa di buono”. Infine su chi può fare la differenza Rambaudi non ha dubbio: “La Lazio ha un giocatore come Milinkovic che sulle palle alte in area di rigore ci arriva sempre e ti castiga. Bisogna sfruttarlo, adesso è lui l’uomo decisivo”.

