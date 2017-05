ESCLUSIVA Radiosei - Tommaso dei Thegiornalisti: “Innamorato della Lazio, il derby una goduria infinita”

L’amore per la Lazio e quello per la musica. Tommaso Paradiso, frontman dei “The Giornalisti”, non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste. Neanche quando, partendo dai locali romani, si è affermato con la sua band a livello nazionale. Intervenuto in esclusiva sulle frequenze di Radiosei, il cantante 34enne è partito scherzando sul singolo ‘Completamente’: “Voglio vedere quando ci faranno un coro su questa canzone. Si presta molto per essere ‘lazializzata’ così come Sold Out”. Poi la conversazione si è spostata sulla soddisfazione post-derby: “Per quanto non contasse nulla per la classifica, questo derby non so per quale motivo ha lasciato una goduria infinita al popolo biancoceleste. È stata l’ennesima bastonata nel momento decisivo, quello in cui pensavano di poter fare ancora qualcosa. La vittoria è stata plateale, sembravamo noi la squadra da battere. La loro frustrazione ci dà una gioia incredibile. Partono per vincere tutto, poi…”.

CONFRONTO E FEDE LAZIALE - Tommaso Paradiso si pone un interrogativo: “Siamo sicuri che la Roma è davvero più forte? Non scambierei con i giallorossi diversi pedine. Immobile ad esempio lo preferisco a Dzeko. La Lazio nell’undici è una squadra forte. de Vrij giocherebbe in qualsiasi squadra, Juve compresa. Milinkovic è un giocatore moderno, una bestia. Anderson si prende delle pause, può innervosire. Ma fa quegli strappi in cui diventa decisivo. Keita è una delle poche ali che dribbla a destra e sinistra. Ha potenza fisica, un toro. Biglia anche è un centrocampista universale”. Poi sulla propria fede: “Non posso sopprimerla. In qualsiasi trasmissione, locale o nazionale, parlo della Lazio da innamorato. La mia lazialità parte da una passione, non difendo un’ideologia o una dottrina. Ne parlo romanticamente”. Per vedere il derby ha interrotto le prove: “Stiamo facendo le prove dalla mattina alla sera, anche la domenica. Mi sono preso però quell’ora e mezza per vedermi il derby con gli amici laziali”.

VENDITTI, ORSATO E INZAGHI - “Non riesco a nascondere neanche la mia passione per Venditti. Ha fatto un concerto a San Valentino, mi ha invitato nel suo camerino e abbiamo parlato di calcio. Purtroppo non condividiamo la stessa fede e sulla Roma con lui non si può scherzare”. La direzione arbitrale della stracittadina ha fatto discutere: “Orsato poteva influenzare il risultato, mi sembra una follia non vedere un episodio simile. Basterebbe la moviola in campo”. Infine gli elogi a Inzaghi: “Gli do una grande percentuale di merito. Sono contento non sia arrivato Bielsa, una soluzione che non mi convinceva. La squadra lo segue, anche dopo risultati negativi come la sconfitta in casa col Chievo. Gioca un calcio moderno e prepara meticolosamente le partite”.