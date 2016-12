ESCLUSIVA Radiosei - Valcareggi, ag. Giaccherini: "Dite a Tare che sono interessato alla Lazio. Rinnovi? La situazione è da allarme rosso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Una giornata, quella di Furio Valcareggi, agente di Giaccherini, passata a rimbalzare di dichiarazione in dichiarazione per commentare la voce di mercato relativa all'accostamento del suo assistito alla Lazio. Ai microfoni di RadioSei, nel corso della trasmissione "Nove Gennaio Millenovecento", il suo intervento è anche un invito: "Lui è più una mezz'ala rispetto al partente Keita. Ci tengo a dire che non ho avuto assolutamente nessun contatto con la Lazio. Lui in biancoceleste troverebbe eventualmente il suo migliore amico, Marco Parolo. Ditegli a Tare, che conosco ma con cui non ho mai avuto rapporti approfonditi, che Furio Valcareggi è interessato. Aggiungo comunque che Giaccherini guadagna bene e nel calcio non si fanno sconti. Eventualmente si può allungare ma i soldi da spendere quelli sono. Lui ha recuperato la condizione dopo l'infortunio da circa un mese e al momento non si è lamentato. La moglie vive a Posillipo nella villa di Higuain e si trova bene". Un giudizio poi sulla società biancoceleste: "Lotito è un abile commerciante, non simpaticissimo. Non ci ho mai parlato, l'ho visto una volta a Coverciano. Lui sembrava il padrone e Tavecchio l'usciere. Mi dicono i colleghi che fa aspettare i procuratori anche sei ore. Nell'eventualità di un incontro io posso star fermo al massimo quindici minuti, è una questione di rispetto. Sicuramente è un bravo presidente, ha fatto grandissimi colpi. È bravo, astuto e giustamente furbo come l'ambiente impone. Si è poi affidato a Tare che nel giro è molto stimato". Valcareggi torna poi a tempi passati: "Io ero molto amico di Pino Wilson, Giorgio Chinaglia, Gigi Martini, Pietro Ghedin, Felice Pulici e Luciano Re Cecconi. La Lazio la sento vicina. Con Giorgio nessun problema. Con papà finì tutto negli spogliatoio dove Chinaglia aveva nel frattempo spaccato tutto, anche le bottiglie di vetro". In questa direzione un consiglio sui rinnovi è d'obbligo: "La situazione è da allarme rosso. Siamo al limite del fuori tempo massimo. Devono firmare ora perché quando si avvicina l'ombra dello svincolo poi tutto si complica..."

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

LIONE-DJORDJEVIC SI FA SUL SERIO

KEITA, L'OFFERTA DEL LEVERKUSEN