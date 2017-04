Farris analizza Genoa-Lazio: "Lulic acciaccato, abbiamo preferito Keita. Per Radu più spazio per spingere"

Pareggio in rimonta: la Lazio non molla mai, prima Biglia dal dischetto poi Luis Alberto, a sorpresa. I biancocelesti raggiungono per due volte il Genoa, prima delle festività pasquali. E domenica si torna in campo con il Palermo. Intanto mister Massimiliano Farris, vice di Inzaghi, ha analizzato il pareggio contro la squadra di Juric: "Sabato scorso era rientrato Keita; Lulic era un po’ acciaccato e abbiamo preferito il senegalese perché eravamo convinti di mettere in difficoltà i tre difensori rossoblù - ha spiegato Farris, come riporta sslazio.it - I genoani con il tridente cercavano di chiudere i nostri quattro difensori. Rigoni ha marcato Biglia, come fatto già in precedenza nella gara d’andata e in quella di Coppa Italia, e Palladino ha coperto su Basta; Radu in questo modo è stato il terzino ad aver avuto più spazio in fase offensiva”.