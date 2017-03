Fascetti: "Inzaghi non poteva fare meglio, ma dovrà confermarsi. Immobile una sorpresa"

Tempo di Nazionali. Il momento giusto per tracciare un bilancio sull’ottima stagione della Lazio di Inzaghi. Lo ha fatto il tecnico del meno nove Eugenio Fascetti sulle frequenze di Elle Radio: “Inzaghi è un allenatore che varia abbastanza, ed è un lato positivo, comunque sono i risultati a parlare per lui, penso che non potesse fare meglio di così”. La vera sorpresa del campionato insieme all’Atalanta di Gasperini: “Ora le aspettiamo alla riprova, perché giudicare un allenatore al primo anno è difficile, bisogna vedere se saprà confermarsi anche la prossima stagione e nell’arco dei prossimi anni, per adesso a Inzaghi do 8 come voto”. Merito dell’ex Primavera è aver lanciato tanti giovani del vivaio: “La Lazio è una squadra che con Pioli sarebbe arrivata quarta o al massimo terza, quindi non credo sia cambiato molto con l’arrivo di Inzaghi che si sta rivelando un allenatore molto attento a lanciare i giovani, del resto li conosce molto bene visto che ci lavora dai tempi degli Allievi. In particolare mi piacciono Milinkovic-Savic e Murgia, sugli altri non mi esprimo”.

SINGOLI ED EUROPA - “Immobile è un giocatore fin troppo generoso: corre tantissimo, fa reparto, va sempre a caccia del pallone, apre varchi. Si è rivelato sicuramente una piacevole sorpresa, peccato non sia riuscito a sfondare all’estero, ma la Lazio è stata brava a prenderlo e a rilanciare la sua carriera. Keita? Averne di giocatori come Cassano, Keita e Felipe Anderson! Basta con questi ragionieri che giocano facendo solamente tic-toc. Se non sei un allenatore in grado di gestire degli elementi un po’ turbolenti fai prima a mandarli via, anche se sarebbe un vero peccato”. Infine sulla corsa all’Europa delle milanesi: “In Champions League sicuramente no, qualche chance ce l’hanno per l’Europa League esattamente come Lazio, Atalanta e Fiorentina”.