Felipe Anderson, cena in terrazza ad Amalfi: il laziale sceglie risotto e parmigiana

Primo maggio ad Amalfi ieri per Felipe Anderson. L'ala biancoceleste ha trascorso tutta la sua giornata di festa in Costiera come vi avevamo già sottolineato nel nostro focus inerente ai festeggiamenti della rosa di Inzaghi. Un derby vinto e una due giorni di relax a disposizione: il mix perfetto per gustarsi le specialità dello chef Salvatore Milano senza pensieri, col sorriso in volto. Risotto con gamberi e parmigiana le pietanze scelte dal calciatore della Lazio, come sempre disponibile nel concedersi una foto ricordo con camerieri e cuochi del ristorante.