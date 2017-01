Fiocco celeste in casa Lulic, benvenuto Lian

Fonte: sslazio.it

Inizio d’anno con il fiocco azzurro per Senad Lulic: in mattinata infatti la moglie Sandra ha dato alla luce il loro secondogenito Lian. Ha partecipato al lieto evento anche la Lazio, che tramite il proprio sito ufficiale ha manifestato le proprie congratulazioni: “La S.S Lazio accoglie con gioia la notizia che questa mattina è nato il secondogenito di Senad Lulic. A Senad e a sua moglie Sandra le più sincere congratulazioni dal Presidente, dalla società, dallo staff e da tutti i tifosi per la nascita del piccolo Lian”.

