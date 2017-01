Fiore su Inzaghi: "Sta bruciando le tappe! Da giocatore lo chiamavamo 'L'Almanacco', sapeva tutto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Bisogna tornare indietro di oltre 13 anni, per trovare l’ultima vittoria della Lazio contro la Juventus. Quando, nel 2003, Corradi e Fiore stesero Buffon e compagni in Coppa Italia. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex centrocampista biancoceleste si è complimentato con Inzaghi per l’ottimo lavoro, lasciandosi andare a un curioso retroscena: “Se mi sarei aspettato Inzaghi allenatore? Ce n'erano altri, quando ero alla Lazio, che mostravano segnali molto più evidenti di quanto facesse Simone, Mihajlovic e Simeone su tutti. Però Simone è sempre stato uno molto attento e competente, interessato a quello che succedeva nelle altre squadre. Lo chiamavano 'L’Almanacco', poiché sapeva qualsiasi cosa di qualsiasi giocatore. Diciamo che lo lasciava intravedere. Per essere alla prima esperienza sta davvero bruciando le tappe. Buon per lui, è anche merito suo se la Lazio sta facendo così bene”.

