Fiorentina-Juventus, ammoniti Sturaro e Alex Sandro: erano diffidati, salteranno la Lazio

Non sono la Lazio perde i pezzi in vista del match Juventus-Lazio di domenica prossima. Dopo il giallo che costerà la squalifica a Lulic, è arrivato al 26' minuto della sfida Fiorentina-Juventus quello ai danni di Sturaro. Il centrocampista bianconero, diffidato, sarà quindi automaticamente fuori dai convocati della prossima gara come l'avversario bosniaco. Stessa sorte all'82' per Alex Sandro, ammonito e diffidato, anche lui dunque squalificato per la sfida di domenica prossima con i biancocelesti di Inzaghi. Un problema quest'ultimo per Allegri, con Evra sul mercato e non convocato da ormai quattro gare, il tecnico livornese dovrà studiare una nuova mossa.