Flaminio, Frongia: "La Polisportiva Lazio ha presentato un progetto per la riqualifica, mentre Lotito..."

“Il capolavoro ancora c’è, coperto da detriti e incuria e violentato anche dagli ultimi lavori. Ora sarà ancora più oneroso intervenire. Il percorso è già avviato e attendiamo giugno, luglio per l’esito del bando”, queste le parole di Daniele Frongia. L’assessore allo Sport di Roma – che quest’oggi ha effettuato un sopralluogo insieme a Margiotta Nervi, segretario generale della Pierluigi Nervi Project Foundation – si è dilungato a parlare dello Stadio Flaminio, ribadendo la volontà di Lotito di non riqualificare la struttura: “Parallelamente siamo attivati per ricevere molti progetti, alcuni dei quali sono interessanti, sia da soggetti pubblici sia da privati. Ci sarà un tavolo dove confrontarsi. Di questi l’unico progetto pubblico è quello della Polisportiva Lazio, gli altri chiedono di rimanere riservati. Ho sentito varie volte Lotito che ha confermato il suo disinteresse per questa struttura. L’impianto deve rimanere a principale vocazione sportiva ma non possiamo non prevedere un’area con vocazione culturale vista la collocazione“.