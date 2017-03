Foggia: "Lazio, affronta il Cagliari come fosse la Juve. Inzaghi? Fa rendere al meglio la squadra"

Ai microfoni di TmwRadio nel corso della trasmissione “Avanti Lazio”, è intervenuto Pasquale Foggia, direttore sportivo del Racing Roma e vecchia conoscenza biancoceleste. “Il calore dei tifosi biancocelesti me lo ricordo eccome. Loro sono l’essenza del calcio, senza tifosi il calcio non esisterebbe. Giocare in uno Stadio Olimpico pieno è bellissimo, e io ho avuto la fortuna di farlo”. L’ex centrocampista ha poi speso parole di elogio per Simone Inzaghi, uno degli artefici di questa bella stagione. “Io credo che Inzaghi stia dimostrando tutto il proprio valore, non solo sotto il profilo tecnico, ma anche caratteriale e umano. Ha accettato a inizio anno una sfida difficilissima dopo quello che era successo con Bielsa, e l’ha vinta. Oggi si vedono i frutti del suo lavoro. Simone è bravo a far sentire importante ogni singolo giocatore e ognuno quando si sente stimolato rende meglio e diventa un valore aggiunto per tutta la squadra”. Infine sulla sfida di domenica contro il Cagliari di Rastelli. Una trasferta sulla carta abbordabile ma che può nascondere tante insidie. “Col Cagliari è una partita da non sottovalutare per la Lazio. I sardi si sono accontentanti e hanno giocato molto rilassati perché le avversarie dietro viaggiavano a ritmi molto lenti, ma sono un’ottima squadra con buone qualità. La Lazio dovrà affrontare il Cagliari così come se davanti ci fosse la Juve”.