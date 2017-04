Formello, domani allenamento a porte aperte: cancelli spalancati dalle 11.30

Si è chiuso il secondo giorno di preparazione in vista del derby di domenica prossima. Dopo le ventiquattr'ore di riposo concesse da mister Simone Inzaghi, infatti, la squadra è tornata ad allenarsi quest’oggi.

Domani i cancelli del Centro Sportivo di Formello apriranno alle ore 11:30 per consentire ai tifosi biancocelesti di assistere all’allenamento della Prima Squadra della Capitale in programma per le ore 12:00.