FORMELLO - Domani la ripresa: Parolo rientra, de Vrij e Biglia quasi out per il Napoli

FORMELLO – Via la Roma, ora il Napoli in campionato. Da affrontare con Parolo a disposizione, che tornerà dal turno di squalifica in Coppa, ma probabilmente senza de Vrij e Biglia, usciti infortunati dalla semifinale di ritorno. L’olandese ha chiesto il cambio nel primo tempo per un fastidio al ginocchio sinistro, l’argentino ha alzato bandiera bianca nella ripresa (problema all’adduttore). Entrambi verranno sottoposti ad accertamenti strumentali. “Forse dovremo fare a meno di loro”, ha confidato Inzaghi nella conferenza postpartita. Il suo “mai dire mai” lascia un briciolo di speranza per lo scontro diretto con i partenopei. La ripresa è fissata per domani mattina. Fronte Coppa Italia, non sono arrivati cartellini dolorosi: Strakosha, Hoedt e Biglia erano diffidati, hanno evitato l’ammonizione.