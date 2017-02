FORMELLO - Inzaghi concede due giorni di riposo: la ripresa mercoledì pomeriggio

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Due giorni di totale riposo, la ripresa degli allenamenti da programma è fissata per mercoledì pomeriggio. Simone Inzaghi, visto il posticipo con il Milan della prossima giornata (in programma lunedì 13, ore 20.45), regalerà alla rosa 24 ore extra di relax. L’unico calciatore in infermeria è Cristiano Lombardi, fermo per un problema al ginocchio dalla vigilia della sfida con il Chievo. Per il resto, con il ritorno di Keita dalla Coppa d’Africa , sono tutti a disposizione. Radu e Lulic sono partiti dalla panchina per motivi di turnover. Immobile aveva accusato un fastidio al ginocchio durante il riscaldamento pre-Pescara ma poi ha giocato (e segnato) fino all’86’, momento della sostituzione con Tounkara.