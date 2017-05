FORMELLO - Lotito e Inzaghi cancellano il riposo: torna Radu, squalificati Hoedt, Lulic e Keita

FORMELLO - Cancellato il giorno di riposo. L'Europa League è conquistata da due settimane, ma Simone Inzaghi non ci sta: la sua Lazio deve dare tutto fino in fondo, anche nell'ultima di campionato a Crotone (domenica, ore 20.45). Il tecnico non ha gradito l'atteggiamento in campo della squadra. Quindi cambio di programma, in accordo con la società (Lotito è rimasto molto deluso dalla prestazione), e ripresa degli allenamenti fissata per domani mattina alle 11.

SQUALIFICHE. Contro il Crotone tornerà Radu dalla squalifica. Ma il Giudice Sportivo fermerà per un turno Keita, Lulic (entrambi espulsi) e anche Hoedt (ammonito, era diffidato). Dall'infermeria si attende il ritorno di Strakosha, out con l'Inter per un attacco influenzale. Marchetti, Lukaku e Parolo resteranno ai box. Per loro la stagione è finita.