FORMELLO - Ora la Coppa Italia, Inzaghi prepara il turnover. Lulic squalificato per la Juve

FORMELLO - La ripresa è immediata, la partita di coppa Italia non permette il riposo settimanale. Mercoledì sera arriva il Genoa all'Olimpico per gli ottavi di finale. Le scelte di formazione di Simone Inzaghi saranno calcolate in vista della prossima partita di campionato, in trasferta contro la Juventus. Non ci sono calciatori in infermeria, ci sarà ampio spazio per il turnover. Il tecnico potrebbe tornare al 4-3-3 e cambiare tutto il reparto arretrato: Strakosha in porta, Basta, Wallace, Hoedt e Lukaku nella linea difensiva.

UOMINI. A centrocampo verrà utilizzato Lulic: è stato ammonito con l'Atalanta, era diffidato, sarà squalificato a Torino. Troverà spazio Murgia, chiede una chance Leitner. Il tedesco giocherà soltanto se Biglia, Parolo e Milinkovic dovessero partire dalla panchina. Ma almeno uno dei titolari è pronosticato in campo. Davanti possibilità per Lombardi e Kishna, al centro potrebbe essere utilizzato Djordjevic. Inzaghi ha due allenamenti (scarico e rifinitura) per decidere gli interpreti.