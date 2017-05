FORMELLO - Subito la ripresa: riecco tutti i big per la Juve

FORMELLO - La prudenza non è mai troppa. E la sfortuna, invece, è sempre in agguato: Lukaku è praticamente out per la finale di Coppa Italia con la Juventus. Si è fermato a inizio ripresa per un guaio muscolare alla coscia destra. Lo stiramento sembra scontato. Non solo: Parolo ha lasciato la squadra in 10 (sostituzioni finite) per un problema tendineo. Il centrocampista va considerato in dubbio, ma comunque dovrebbe farcela per mercoledì sera. La ripresa è in programma per domani mattina, naturalmente non è previsto il giorno di riposo. Contro la Juve tornerà la Lazio migliore, Simone Inzaghi tornerà ad affidarsi ai suoi big, compresi de Vrij e Milinkovic, rimasti a riposo in settimana e quindi nemmeno convocati per la partita con la Fiorentina. Il modulo resterà il 3-5-2. Strakosha in porta, probabile linea arretrata con i tre del derby, Bastos, de Vrij e Wallace. Basta, Parolo (se recupererà), Biglia, Milinkovic e Lulic a centrocampo. Davanti Immobile con uno tra Keita e Felipe Anderson: il primo, nonostante la panchina di oggi del brasiliano, è in vantaggio per il grande stato di forma. Fronte campionato: Radu era diffidato, sarà squalificato contro l’Inter in campionato per il giallo rimediato con i viola.