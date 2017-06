Foto Patric - Keita, F. Anderson smorza le polemiche: "Era solo uno scherzo, ha avuto troppo eco mediatico"

Ha suscitato qualche rumore di troppo nei giorni scorsi la foto postata da Patric in compagnia di Keita Balde. Il post pubblicato su Instagram ritraeva i due mano nella mano a bordo di una piscina. Un gesto di ilarità poi chiarito dallo stesso Patric, ma che in quei giorni ha avuto ampio risalto soprattutto sui social. Sull’argomento è stato coinvolto anche lo stesso Felipe Anderson durante la trasmissione ‘Bem, Amigos!’ sul canale SportTv. Il brasiliano ha preferito alleggerire la questione: “Ci ho riso sopra perché sono miei amici e so che questo è solo uno scherzo, come ce ne sono tanti in uno spogliatoio di una squadra di calcio. Solo che ha avuto una grande ripercussione mediatica e molta gente si è offesa. Questa cosa è uscita un po’ ovunque, ora la squadra è in vacanza e dalle diverse parti del mondo ognuno di noi si sta chiedendo: “Cos’è questa cosa?”. Successivamente Patric ha pubblicato una seconda foto dove è immortalata una terza persona, con tanto di frase “La cosa non riguarda solo due persone”, accompagnata da emoticons di risata al seguito, con lo scopo di smentire ogni sconveniente supposizione.