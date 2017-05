Futuro Biglia, l'ag. Fifa Morabito: "Scenario cambiato, ora Lucas chiede garanzie tecniche. E Lotito..."

Resta incerto il futuro di Lucas Biglia. La tanto attesa fumata bianca circa il suo rinnovo rischia di essere in bilico forse come mai fino ad ora. Una situazione di stallo confermata anche dal noto agente Fifa Vincenzo Morabito, che ai microfoni di Radio Incontro Olympia ha espresso il suo punto di vista sulla questione: “Fino a poco tempo fa il problema del rinnovo di Biglia erano le commissioni che la Lazio avrebbe dovuto corrispondere al suo procuratore Montepaone. Lotito non voleva cedere alle richieste dell’agente ma alla fine il rinnovo sarebbe andato a buon fine. Lo scenario, dopo l’incontro a Formello, sembra cambiato: ora è Biglia che tentenna perché vorrebbe delle garanzie sul progetto tecnico da Lotito. Mi risulta che il presidente abbia dato il via prima alle cessioni e solo dopo agli acquisti. Siamo alle solite: la Lazio non può rinforzarsi in questa maniera se prima cede”.