Giordano: "L'esultanza di Cataldi? Non era contro i tifosi, semmai contro Inzaghi..."

Cataldi esulta, la tifoseria biancoceleste si risente e scoppia la polemica. Ieri le parole dell'agente e del centrocampista stesso hanno risposto al comunicato della Curva Nord. Anche Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha detto la sua sull'espisodio avvenuto durante Genoa-Lazio: "L'esultanza? L’ho vista, c’è da capire delle cose, compreso la contestazione dei tifosi del Genoa. E’ un ragazzo spontaneo, ci si aspettava un’esultanza minore, ma comunque non cattiva, non studiata, genuina. E’ un peccato veniale, se si racchiude soltanto a quello ci può stare. Non so se ci fosse stata polemica, magari nei riguardi di Inzaghi, ma non verso ambiente e tifosi".

LAZIO - L'ex attaccante biancoceleste si è poi soffermato anche sull'andamento della squadra capitolina: "La Lazio ha dato coraggio ad una squadra ferita, ha dato loro la possibilità di entrare in partita. Anche in occasione della prima rete di Simeone la marcature è stata blanda e li la gara è diventata alla pari. Si poteva vincere, ma anche perdere. Ci sono state delle leggerezze. Fortuna nostra che le concorrenti non hanno fatto tanti punti. Siamo ancora al quarto posto, ma vedo una flessione in alcuni giocatori. La coppia centrale difensiva non sta facendo bene, ma in generale tutta la difesa non bene. Ho letto di una gara importante di Biglia, ma non sono d’accordo. E’ venuto meno anche Immobile. Nonostante questo la Lazio l’ha ripresa e questo dice molto della pochezza del Genoa. Ora ti devi giocare partite complicate dopo la gara con il Palermo. Il calendario di Milan e dell’Atalanta è migliore. Temo più il Milan. Sarebbe grave pensare davvero ad un rilassamento, non è ancora stato fatto nulla. Sarebbe una dimostrazione lampante di una squadra non grande".