Giordano: "Napoli, attento a questa Lazio: è in forma e sta andando oltre ogni aspettativa"

Sarà una partita speciale quella di domenica sera, per Bruno Giordano. Cuore laziale, l’attaccante lasse ’56 ha vissuto a Napoli momenti magici. Come lo Scudetto della stagione 86/87 vinto insieme a Diego Armando Maradona. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha analizzato il momento delle due compagini: “Ieri c’è stata una grande prestazione del Napoli, la conferma dopo il match di domenica. Penso, però, che la Lazio arrivi meglio alla prossima sfida perché è in forma e ha superato ogni aspettativa. Il Napoli deve guardarsi bene dai biancocelesti, che con una vittoria piomberebbero a -1 in classifica. Un pareggio forse potrebbe accontentare entrambe le squadre. Il tallone d'Achille del Napoli è la difesa, il gol subìto arriva sempre".