Gregucci, che elogi: "Una difesa così forte non la vedevo dalla Lazio dello scudetto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una difesa forte come quella di quest’anno, la Lazio non la vedeva dai tempi del secondo scudetto. Ne è convinto Angelo Gregucci che, ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha esaltato anche il reparto avanzato: “Il mercato di gennaio? Solo chi opera sa quale è la strategia. La Lazio in estate è riuscita a rafforzare molto bene la difesa. Ci sono 4 giocatori di grande livello, dopo lo scudetto del 2000 questa è la difesa migliore degli ultimi anni. I giocatori del centrocampo hanno ottime qualità, e visto che giochiamo solo il campionato vanno bene quelli che abbiamo. Forse manca solo un vice Biglia. Stesso discorso vale per l’attacco, abbiamo tre attaccanti di grandissimo livello”.

Ti potrebbe interessare anche:

STAM SULLA CESSIONE ALLA LAZIO

LAZIO SU BRAITHWAITE, MA…