Hoedt a Noordwijk accolto da Erica Terpstra: "55 partite con la Lazio, sono sulla strada giusta" - FOTO

La Lazio riposa, Wesley Hoedt vola in Olanda. È arrivato all'Hotel Huis ter Duin di Noordwijk ed è stato subito accolto con abbracci e congratulazioni dalla stampa e da Erica Georgine Terpstra, ex nuotatrice olandese. Membro del parlamento e presidente del comitato olimpico nazionale, la Terpstra ha riservato a Hoedt un solare augurio: "Grazie per essere qui e buona fortuna". Qualche imbarazzo per il centrale della Lazio che non si aspettava tale incontro: "La mia carriera è partita a 18 anni e adesso ho già 55 presenze con la Lazio oltre a quelle con l'AZ. Evidentemente sono sulla strada giusta ma non si può mai sapere se questo è sufficiente per un posto nella selezione Orange". I media locali ne hanno approfittato per una domanda tattica. Stefan De Vrij sicuro del posto da titolare, per Hoedt sarà ballottaggio con Martins Indi: "Ho intenzione di fare del mio meglio. Sono orgoglioso di essere qui e sarebbe molto bello scendere in campo".

