Il 26 maggio quattro anni dopo: lo sfottò della Curva Nord continua - FOTO

C’è una data storica. Un anniversario che i tifosi della Lazio festeggiano puntualmente per ribadire la supremazia cittadina. Il 26 maggio il gol di Senad Lulic ha segnato per sempre la storia dei derby capitolini. Mai le due squadre si erano affrontate in una finale. A trionfare fu quella allenata da Vladimir Petkovic. A quattro anni di distanza, anche la Curva Nord ha voluto ribadire il successo del 2013. Come? Con un altro striscione in città, stavolta in zona San Giovanni. “Dormire per non soffrire, buon 26 maggio!”, il messaggio firmato Irriducibili. Che riprende il tema dell’incubo utilizzato per gli ultimi sfottò. Compreso quello che tanto aveva fatto discutere sotto il Colosseo. A Roma il derby dura tutto l'anno.