Il consigliere Onorato attacca la Roma: "SPQR usato senza autorizzazione! Non sono l'unica squadra della Capitale"

Non sembrano placarsi le polemiche intorno al derby della Capitale. Dopo che la Procura Federale ha chiesto la prova tv per la simulazione di Strootman, sotto accusa finisce anche la maglia indossata ieri dalla Roma. Alessandro Onorato, consigliere di Roma Capitale, non ci sta e dal suo account ufficiale di Twitter scrive: "Perché la Roma aveva sulla maglia SPQR? Chi l'ha autorizzati? Domani presenterò un'interrogazione parlamentare a Virginia Raggi". Non contento Onorato rincara la dose: "Diritti di SPQR sono della città di Roma e l'AS Roma non può utilizzarlo per far credere all'estero che a Roma ci sia solo una squadra". Insomma problemi sul campo e fuori per i giallorossi, ora si attende la replica della club e del Comune al riguardo. Una cosa è certa, il 30 aprile è diventata una data da cancellare per la Roma.