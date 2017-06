Infortunio Lulic, ecco lo scatto del bosniaco dopo l’operazione - FOTO

Senad Lulic è un combattente, uno che riesce sempre a rialzarsi e continuare a correre sul campo. Il calciatore laziale è stato vittima di un bruttissimo scontro di gioco in occasione di Bosnia-Grecia. Infatti Torosidis l’ha colpito al volto e il laziale è stato costretto ad abbandonare la partita per la frattura dello zigomo. L’operazione si è conclusa positivamente ma adesso per Senad è tempo di riposare. Nel frattempo è uscita una fotografia in cui si vede l’occhio di Lulic visibilmente gonfio e livido; il calciatore sembra uscito da un incontro di boxe e dovrà portare una maschera di protezione al volto. Una volta terminato il periodo di riabilitazione tornerà in campo dove la Lazio e i tifosi lo aspettano a braccia aperte.