Inglese: "La Lazio meritava di più, contento per il mio gol"

Sorrentino ha salvato il Chievo, Inglese gli ha regalato i 3 punti. L'attaccante, nel post partita ai microfoni di Sky, ha commentato: "Oggi giocata una rande partita in fase difensiva, abbiamo provato a ripartire, poi è arrivato anche il gol. La Lazio meritava di più, abbiamo concesso poco, tutte seconde palle. Questa è una vittoria giusta che ci fa sperare. Io sono stato poco bene, qualche infortunio, ho dato tutto e sono contento per il gol. In emergenza questi 3 punti valgono tanto, a volte abbiamo perso in malo-modo, oggi dovevamo ripartire".