Inzaghi: “Dispiace per la sconfitta di stasera, ma la nostra stagione è stata straordinaria”

La Lazio ha perso contro il Crotone e ha concluso quinta il campionato. Ora è tempo di pensare al futuro, ma non solo. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto al termine della sfida ai microfoni di Radio Rai: "La nostra stagione è stata straordinaria. Dispiace aver perso stasera, perché volevamo battere dei record importanti. Il Crotone ci ha affrontati con grande voglia di vincere, poi l'espulsione di Bastos ha complicato tutto. Abbiamo fatto qualcosa di importantissimo con la qualificazione in Europa League, ma una volta raggiunto il risultato ci siamo rilassati mentalmente. Quest'anno abbiamo gettato comunque delle basi per il futuro".

Il tecnico biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della sfida contro il Crotone: "Siamo venuti qui e dovevamo centrare il record di punti e di vittorie esterne. Non ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato una squadra che ha messo tutto in campo. L'espulsione di Bastos ci ha rovinato. Ma nulla toglie a questa grande annata, con i miei ragazzi che hanno raggiunto l'Europa con giornate di anticipo. Nelle interviste si vede l'allenatore, ma abbiamo uno staff di otto persone. Li conoscete bene, sapete la passione che ci mettono. Sono sempre con me, li ringrazio pubblicamente: se non ci fossero stati non saremmo andati così lontani. Ringrazio loro, i miei ragazzi, il mio pubblico: ci ha sempre dato una spinta quando serviva, molte partite le abbiamo vinte grazie a loro. Spizzichino? Oltre a ciò che abbiamo conquistato, aver utilizzato molti giovani è un motivo di orgoglio. Non è stato regalato nulla a nessuno, tutti si sono meritati quello che hanno ricevuto. Giorgio meritava l'esordio per tutto quello che ha sempre fatto vedere: è un bravo ragazzo, si impegna, meritava una chance".