Inzaghi, Pippo elogia Simone: "Tutti dovrebbero imparare da lui, ha compattato la Lazio"

Il pass per la finale di Coppa Italia con conseguente eliminazione della Roma. É solo l'ultimo dei tanti successi che Simone Inzaghi sta collezionando sulla panchina della Lazio. Quest'estate in pochi c'avrebbero scommesso. E invece adesso i biancocelesti, grazie al suo lavoro e alla sua passione, si ritrovano nelle zone alte della classifica, a sognare la Champions. I meriti del tecnico laziale sono sotto gli occhi di tutti e nessuno può esimersi dal fargli compliemnti. Uno su tutti, il suo primo fan e sostenitore da sempre, il fratello Pippo che elogia così Simone ai microfoni di Sky: “Tutti dovrebbero imparare da lui. È un ragazzo intelligente. Non era scontato potesse fare così, ha ereditato la Lazio in un periodo difficilissimo. Ha compattato il gruppo: ha rinunciato ad offerte importanti per la Lazio. E questo fa capire tutto l’amore che prova per questi colori".