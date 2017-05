Inzaghi: "Sono tifoso della Lazio, voglio restare a lungo! Infortuni? Speriamo recuperi Parolo"

Al termine della gara Fiorentina-Lazio ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium, Simone Inzaghi: "Mi dispiace aver perso. Per 65 minuti abbiamo fatto un'ottima prestazione poi c'è stato un black out. Ci sono stati due infortuni che dovremo valutare. Spero almeno di recuperare Parolo. Sono cose che non dovrebbero capitare ma capitano". I tre cambi di Paulo Sousa: "Non credo abbiano inciso. Eravamo in controllo della gara e l'uscita di Lukaku non ci ha agevolato. Jordan stava facendo un'ottima partita ed era in un momento positivo. Dopo il primo gol, calando un pochino la tensione, siamo andati incontro alla sconfitta. Non incide sulla classifica ma vogliamo arrivare comunque quarti". Speranze per Parolo: "Come prime informazioni posso dire che è stata un'uscita precauzionale. Per Lukaku è un problema muscolare, per Marco un problema tendineo. Non ci fa piacere, speriamo possa farcela". Tare conferma Inzaghi: "Abbiamo centrato l'Europa League, mercoledì c'è la Juventus. Ci incontreremo dopo con Lotito che non ha avuto molto tempo, è normale. Spero di restare qui tanti anni. Sono un tifoso della Lazio, mi auguro sia così!".

Il tecnico della Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Non meritavamo questa sconfitta, ma appena c’è un calo di tensione prendiamo gol evitabili. Torniamo a casa con uno sconfitta ed un paio di infortuni. Sono felice della risposta dei ragazzi che hanno giocato". Sugli infortunati: "Parolo è uscito dal campo in via precauzionale, con Lukaku non ci sono chance di poterlo recuperare, ma con Marco faremo degli esami e cercheremo di averlo per mercoledì". Sui singoli: "Keita è un valore aggiunto che sta facendo bene, ma hanno fatto altrettanto bene Djordjevic e Luis Alberto. Ho avuto notizie positive da molti ragazzi, mercoledì avremo una partita importantissima, che ci siamo conquistati sul campo e cercheremo di onorare".

Queste le parole di Inzaghi a Lazio Style Channel: “Mi dispiace, abbiamo fatto un’ottima gara. I ragazzi hanno fatto quanto preparato. Abbiamo calato la concentrazione e subito gol fortuiti. Non meritavamo di perdere. Mi spiace anche per gli infortuni. Ho avuto ottime risposte da chi ha giocato meno. Avrei voluto sfidare però la Juventus con tutti gli effettivi a disposizione. Lukaku non ci sarà, speriamo di recuperare almeno Parolo. Sono contento di tutta la squadra. Luis, Djordjevic e Keita hanno lavorato benissimo. Avrei potuto togliere lo stesso Parolo. Stavo inserendo Crecco e abbiamo preso gol. Ho fatto i cambi per mantenere il baricentro alto. L’infortunio di Parolo dopo che avevo bruciato le sostituzioni ha complicato tutto. L’abbiamo anche riaperta, ho avuto le risposte giuste. C’è soddisfazione per il record di gol stagionali, ci tenevamo a superare anche quello di vittorie esterne. Abbiamo ancora la sfida di Crotone. Ora pensiamo alla Juve, ce la siamo meritata questa finale e cercheremo di giocarcela nel migliore dei modi”.