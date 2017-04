Inzaghi: "Vittoria importantissima! Se domani tiferò Juve? Non penso alle altre ma al derby"

Al termine della sfida vinta dalla Lazio al Mapei Stadium contro il Sassuolo, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium per commentare con soddisfazione il risultato ottenuto dai suoi. “Non abbiamo fatto una brutta gara. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molti passaggi, poi nel secondo tempo abbiamo preso in mano la partita. Sono stati bravi tutti, anche quelli che sono entrati dopo come Lukaku, Keita e Lombardi. Una vittoria importantissima perché giocavamo contro una squadra organizzata. E’ stata una Lazio che a parer mio ha vinto in modo meritato, nonostante anche il Sassuolo abbia fatto una buona gara. Sostituzioni non accettate? E’ normale, sono stato anche io giocatore, e a volte si può non essere contenti di uscire dal campo. Ho optato per questi cambi, ma l’importante è che abbiamo vinto la partita”. Infine sulla possibilità di accorciare sul Napoli terzo in classifica, visto l’impegno dei partenopei contro la Juventus: “Se domani tiferò i bianconeri? Guardo poco le altre. Noi abbiamo una partita molto difficile martedì contro la Roma, quindi penserò a quella. Poi da mercoledì penseremo al Napoli. Dobbiamo guardare partita per partita e così ci potremmo togliere molte soddisfazioni”.

Il mister biancoceleste a Sky Sport: "Oggi la testa non era altrove, abbiamo sbagliato l’approccio. Il Sassuolo è una squadra organizzata, i tanti passaggi sbagliati ci hanno penalizzato. Se non ci fosse stato il miracolo di Cannavaro, avremmo chiuso il primo tempo in vantaggio. La vittoria è importantissima perché ha un grande peso specifico sulla classifica. I cambi? Hoedt e Felipe Anderson non erano contenti, lo stesso succedeva a me. I ragazzi erano già negli spogliatoi, ci siamo abbracciati, tutto è passato. Quando si vedranno alla tv, capiranno l’errore. Felipe Anderson entrando negli spogliatoi ha sbagliato: avrebbe dovuto guardare Lombardi giocare. Il brasiliano ha fatto 70’ importanti di sacrificio, ma Cristiano ha lavorato bene in settimana. E ha meritato. A volte lo dico spesso ai ragazzi, è importante entrare e fare bene”. Sulla difesa: “Il primo tempo avevamo alzato Milinkovic su Aquilani, ma eravamo larghi e lunghi. Nella ripresa abbiamo tenuto Immobile lì e gli esterni alti. Nel primo gol Strakosha ha commesso un errore, ricordo quel tiro di Defrel, ha avuto il possesso palla, ma senza problemi. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, avevo le sensazioni di vincere la partita”. Su Lazio-Napoli: “Ora pensiamo al derby, fino ad oggi pensavo al Sassuolo, senza calcoli. Sapevo che oggi sarebbe stato uno scoglio difficile. Valeva doppio vincere oggi, torniamo dal Mapei con una bella vittoria”.

L'allenatore della Lazio si è fermato anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Per noi era una partita importantissima, sapevamo fosse difficile e così è stato. Nei primi 30 minuti abbiamo sbagliato tanto in situazioni in cui solitamente non lo facciamo. Ci credevamo, abbiamo preso il primo gol su rigore, ma poi siamo stati compatti, abbiamo retto dimostrando di essere una squadra matura. L'intervento di Cannavaro? E' stato bravissimo, potevamo raddoppiare. Sono stati bravissimi i subentrati, ci hanno permesso di vincere la partita. Sono entrati in una gara non semplice e ci hanno permesso di portare a casa i tre punti. Ho messo in campo la formazione migliore perché ci tenevo tantissimo. Sappiamo la stranezza del campionto: con questi punti siamo quarti, dobbiamo tenere il passo e staccarci da quelle sotto. Non abbiamo avuto all'inizio un approccio giusto, ma c'è da dire che di fronte avevamo una squadra che l'anno scorso è arrivata sesta e che forse quest'anno non ha conquistato quanto doveva. I cambi? Non ho pensato al derby, ma ho fatto solo ragionamenti che avevano a che fare con la partita di oggi. Ho levato gli ammoniti perché volevo vincerla, con un uomo in meno non sarebbe stato semplice. Lombardi l'ho inserito perché per come ha lavorato in settimana meritava di giocare un po' e c'ha permesso di vincere".