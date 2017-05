Juve-Lazio: Immobile, Milinkovic, Higuain e Dybala si giocano anche la palma di capocannoniere

Ci siamo, tra poco più di 24 ore Lazio e Juventus si giocheranno la finale di Coppa Italia. Una sfida attesa dai due club e dai rispettivi tifosi. Due ottime difese, ma soprattutto due attacchi molto prolifici che si dividono la terza posizione della classifica dei gol segnati in campionato. Anche in Tim Cup le due squadre non si sono risparmiate con i piemontesi e i capitolini che hanno firmato dieci gol a testa. Nella classifica cannoniere Paulo Dybala è in testa con quattro centri in coabitazione con Marco Borriello e Goran Pandev che, però, non potranno migliorare il loro bottino. Alle loro spalle ci sono Ciro Immobile, Sergej Milinkovic Savic e Gonzalo Higuain che possono insidiare il tris in vetta. Loro quattro si giocano lo scettro con il numero 21 biancoceleste che è l'unico centrocampista a poter conquistare lo scettro e che sarebbe il primo rappresentante della Serbia a riuscirci. Nella storia della competizione, un giocatore della Lazio ha vinto cinque volte la palma di miglior marcatore del trofeo. Nel 1958 è toccato a Humberto Tozzi con undici gol. Due volte il migliore è stato Giuseppe Signori nel 1992/93 e nel 1997/98, entrambe le volte con sei marcature. Stesse reti per Stefano Fiore, unico centrocampista della storia laziale ad aver vinto la classifica, nel 2003/04 e per Goran Pandev nel 2008/09.