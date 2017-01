Juve su Milinkovic, l'ag. del serbo: "Nessun contatto con i bianconeri, è molto felice alla Lazio"

Fonte: Federico Erdi - Lalaziosiamonoi.it

È l’uomo del momento, Sergej Milinkovic-Savic. Prestazioni su prestazioni che stanno facendo parlare di lui. È maturato e sta diventando un centrocampista completo.”Voglio la Champions, adoro Roma", le parole del serbo che ha tranquillizzato i tifosi biancocelesti. Poi quelle del suo agente che ha aperto al rinnovo. Oggi proprio Mateja Kezman, procuratore di Milinkovic, ha richiarito ai microfoni di tuttojuve.com la posizione del giocatore, parlando anche dell’interesse della Juventus: “Non c’è stato alcun contatto ufficiale con i bianconeri, solo rumors e speculazioni. Non è il momento per parlare di un trasferimento da parte di Sergej, è molto felice dei biancocelesti e pensa esclusivamente a far bene con loro. Juve-Lazio? È una grande gara e sarà molto importante per i biancocelesti. Sergej è molto concentrato come sempre, sono sicuro che aiuterà la sua squadra a conseguire un buon risultato a Torino". Sulle qualità del centrocampista serbo non si discute invece: "Come dicevo, Sergej ha le potenzialità per giocare in tutti i più grandi club europei. Si è ambientato abbastanza bene nel calcio italiano, ha fatto lo stesso in Belgio seppur per un breve periodo".

