Khedira sulla Lazio: “Grande squadra, già battuta due volte: vogliamo anche la terza!”

La vittoria della Juventus nell’andata della semifinale di Champions ha avuto un riflesso anche sul calendario della Lazio. L’approdo dei bianconeri in finale di Champions, sempre più probabile dopo il 2-0 di Montecarlo, farebbe anticipare al 17 maggio l’atto conclusivo della Coppa Italia. Nell’analisi dei prossimi impegni in programma, il centrocampista Sami Khedira a JTV ha voluto far riferimento alla sfida contro i biancocelesti: “Vogliamo vincere anche la Coppa Italia, che giocheremo contro la Lazio: una grande squadra che abbiamo battuto due volte e vogliamo superare per la terza volta!”. Chi ipotizzava una Juventus appagata nella finale dell’Olimpico ha ottenuto risposta…