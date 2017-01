Klose: "Ritirarmi è stata una scelta deliberata. Quella rete annullata con il Napoli? Meglio la lealtà di un gol!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

I primi calci a un pallone nel 1986: trent'anni prima del proprio ritiro. Miro Klose aveva otto anni quando iniziò la trafila nelle giovanili del Blaubach-Diedelkopf. Solo il primo passo di una carriera piena di traguardi da raggiungere. E che ora, una volta levati gli scarpini, lo riconduce sempre su un campo da calcio. Stavolta, però, come allenatore: l'ex centravanti della Lazio si è affiancato alla Nazionale teutonica, dove sta continuando a fare esperienza e imparare per prepararsi a un futuro da allenatore. Per questo ha seguito i ragazzi dell'U16 e dell'U17 tedesca in ritiro a La Manga, in Spagna: "E' la prima volta che vengo qui - racconta ai microfoni di Dfb.de - I nostri ragazzi sono messi nelle migliori condizioni per fare bene. Christian Wück e Michael Prus (ct delle due compagini, ndr) hanno lavorato molto intensamente con le loro squadre, hanno usato i dieci giorni qui in Spagna in maniera ottimale per prepararsi alle prossime sfide. Sono davvero sorpreso dell'alto livello che i ragazzi di 15,16 anni esprimono in campo. Mi piace soprattutto la velocità e il dinamismo che mostrano in attacco. Sono curioso di vedere come cresceranno e proseguiranno ulteriormente la loro carriera". Talenti di oggi e talenti divenuti leggenda: "Purtroppo io quando ero giovanissimo non mi sono mai confrontato ad alti livelli, non ho mai giocato in una Nazionale giovanile. I ragazzi qui sono fisicamente e a livello di gioco su un piano completamente diverso rispetto al mio alla loro età. Possono godere di una formazione maggiore nei loro club e nella Nazionale".

L'ADDIO AL CALCIO - "Ho scelto deliberatamente quale fosse il momento migliore per chiudere la mia carriera. Non ero costretto da un infortunio o dalla mancanza di offerte, ma l'ho deciso perché ho voluto cambiare per me. La mia ultima partita è stata il 15 maggio 2016. Poi ho avuto sei mesi di tempo per fare cose che non potevo fare durante la mia carriera calcistica. Per esempio prendere i bambini, fare un giro in mountain bike o delle escursioni senza guardare l'orologio o senza avere la prossima partita in testa. Per un po' mi sono divertito, ma poi ho sentito il bisogno di affrontare unove sfide. . Poi ho sentito che avevo bisogno di una nuova sfida. L'ho trovata, e può andare d'accordo con la mia vita privata". Miro Klose è riuscito a passare attraverso il tempo giovando dell'esperienza, senza lasciarsi mai nulla indietro. E' questo che gli ha permesso di disputare il primo Mondiale nel 2002 e l'ultimo dodici anni dopo: "Devi crescere continuamente. Nella mia carriera l'ho capito alla fine, ma è un punto su cui voglio insistere, soprattutto per i ragazzi giovani. Non vi accomodate sul vostro talento, cercate sempre di migliorare".

FAIR PLAY - Non solo talento, anche lealtà. Miro ne è stato un esempio quando nel 2005 rinunciò a un rigore, quando vestiva la maglia del Werder Brema, per un fallo mai commesso. E lo ha insegnato anche in occasione di quel Napoli-Lazio del 2012, in cui ammise di aver segnato colpendo la sfera con la mano e facendo annullare il proprio gol: "Per me il fair play è la chiave del calcio e dello sport in generale. I ragazzi dovrebbero interiorizzare questo. E' meglio quando qualcuno non ne parla soltanto, ma lo rende un esempio da seguire. Per me è sempre stato al primo posto, anche se non sempre ho ricevuto feedback positivi da parte della squadra, per le mie azioni. Per me, la cosa più bella è sempre stata incontrare mesi dopo bambini o ragazzi e sentirgli dire quanto fu bello il mio gesto. Ha contato per me più questo che qualche elogio per un gol decisivo".

DIVENTARE ALLENATORI - "In questi giorni al seguito dell'U16 e 17 non avevo un compito specifico. Ho scelto di avere un assaggio di come lavorano le squadre giovanili. Come si prepara la formazione? Come ci si organizza? Come si lavora. E' questo quello che mi interessa. Sono molto soddisfatto della procedura che sto seguendo. Sono anche grato alla Federazione che mi sta dando l'opportunità di completare la mia formazione. Personalmente, ho sperimentato molti allenatori nella mia carriera, cercando di imparare qualcosa da ciascuno. Adesso conoscere la crescita dei nostri giovani è un'opportunità che mi aiuta enormemente, portandomi ad affinare la mia comprensione del calcio. In particolar modo, la formazione dei giovani giocatori mi interessa, è una cosa che prendo molto a cuore". Tutto per un unico obiettivo, diventare allenatore: "Sì, certo, quello è il mio obiettivo, ma non c'è fretta. Voglio fare ancora più esperienza con la Federazione tedesca, poi prenderò i patentini per allenare anche in altri campi. Ho capito che mi piace la prospettiva di allenatore e il lavoro giorno per giorno è davvero divertente".

