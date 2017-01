L'analisi di Farris: "Lanci lunghi e aggressività, così abbiamo dominato il Crotone. Lombardi meritava il gol"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lavagna tattica, moduli e strategie di gioco: tutti a lezione da Massimiliano Farris. La spalla di Simone Inzaghi prende in esame la vittoria sul Crotone di domenica e ai microfoni di Lazio Style Channel ne spiega le pecularità: “Partire in maniera aggressiva fa parte de DNA di questa squadra. A prescindere dai moduli, vogliamo giocare con costanza nella metà campo avversaria. I tanti cambi di gioco andati in scena? Questa soluzione era stata studiata per allargare le maglie della difesa pitagorica. Milinkovic è un giocatore che domina dal punto di vista fisico: i lanci lunghi dalla difesa erano stati pensati per sfruttare le sponde del serbo o l’ultimo passaggio di testa nell’area avversaria per Immobile. L'azione che ha portato al gol annullato a Lombardi era stata provata più volte in settimana, peccato per il fuorigioco millimetrico. Luis Alberto è rientrato sul suo piede preferito, Milinkovic ha dato ampiezza e profondità, Lombardi e Parolo sono riusciti a inserirsi con i tempi giusti. L’esterno classe 1995 avrebbe meritato il gol, è stata veramente una questione di centimetri. L’elemento più importante è che i movimenti che prepariamo poi funzionino. A noi interessa che la squadra rimetta in campo quanto provato e si convinca del lavoro settimanale”.