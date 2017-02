L'appello di Andrea Lenzini, nipote di Umberto: "Raggi intitoli una via a mio nonno, altro che stadio della Roma"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Cara Virginia Raggi, hai avuto tempo peooostadio de Totti, però, Famo ooo stadio ma una via per mio nonno Umberto Lenzini no eh?!", questo l'appello di Andrea Lenzini, nipote del presidente della Lazio Umberto, pubblicato in serata su Facebook. "Quest'anno sono trenta anni che è morto - ricorda nel post - e ancora Roma, la città nella quale lui ha edificato i migliori palazzi, non si è degnata ancora di intitolargli una via. Lo hanno fatto con Dino Viola, con Tommaso Maestrelli, ma per Umberto no. Vi ricordo e Le ricordo che lui non è stato solo un imprenditore italiano ma soprattutto il presidente della Lazio, quella Lazio. Scudetto '73/'74. Chissà se anche queste saranno le solite parole al vento".