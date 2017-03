L'ex Filippini: "Inzaghi il fattore in più della Lazio. Roma avvantaggiata? Ricordatevi il derby del 6 gennaio..."

Manca davvero poco, l’Olimpico è ormai pronto: dopo 4 anni, il derby della Capitale tornerà a disputarsi in notturna. Da una parte la Roma di Luciano Spalletti, dall’altra la Lazio di Simone Inzaghi. Chi vincerà? Che emozioni dà giocare una partita del genere? Queste le domande a cui ha risposto, ai microfoni di TMW Radio, l’ex biancoceleste Emanuele Filippini: “Sarà un derby in cui le squadre se la giocheranno a viso aperto, anche se bisogna considerare che saranno 180’. La Roma parte avvantaggiata, ma in una partita del genere è difficile ipotizzare un risultato. La Lazio sta facendo bene, anche domenica ha vinto non giocando però benissimo. La Lazio parte senza il favore del pronostico? Il gruppo può trarre dei vantaggi a livello mentale: ci si compatta di più, si fa più gruppo. Come è accaduto a noi in quel derby del 6 gennaio: eravamo una squadra rimaneggiata, la Roma era nettamente più forte di noi ma fummo bravi a trovare motivazioni e a unirci ancor di più. Inzaghi può essere un fattore importante, è in grado di trasmettere quel senso di 'lazialità' ai giocatori, l’importanza di questa partita, soprattutto ai più giovani".

Ti potrebbe interessare anche:

PINZI: “LAZIO, VINCI COME IL 26 MAGGIO”

IL DUELLO: BASTOS VS FAZIO