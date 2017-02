La Lazio invita Riccardo Cucchi: domani sarà ospite a Formello

La fede laziale l'ha custodita in silenzio. Riccardo Cucchi, il suo amore per i colori biancocelesti, ha sempre preferito serbarlo solo per sé: il suo era un dovere professionale. Lo storico giornalista di Tutto il calcio minuto per minuto ha deciso di dire addio in diretta e ritirarsi. Niente più radiocronache, per una voce indelebile nella memoria di tanti tifosi. Un amore celato, quello che lo lega alla Lazio, salvo rivelarlo, poi, quando l'imparzialità non è più un vincolo: "Ora posso dirlo, sono della Lazio". E la società capitolina lo invita a Formello. Come si legge su sslazio.it, domani Cucchi visiterà il centro sportivo del club romano e assisterà all'allenamento della prima squadra. Un invito con cui la Lazio ha voluto omaggiare un professionista esemplare.