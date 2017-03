La Lazio pensa ad Alario: 18 milioni la clausola rescissoria. Ma l’agente…

A gennaio aveva detto no a una ricca offerta proveniente dalla Cina, in estate, però, potrebbe decidere di lasciare il River Plate. Su Lucas Alario, infatti, ci sono gli occhi di tantissime squadre europee. Tra cui anche la Lazio, alla ricerca di una punta – Alario può giocare sia da centravanti che da esterno di sinistra - da affiancare a Ciro Immobile. Come riportato da TycSports, il River Plate si sarebbe praticamente arreso all’eventualità di lasciarlo partire già a giugno. Il presidente Rodolfo D’Onofrio vorrebbe tenerlo in squadra almeno per un altro anno: per farlo, però, deve sedersi al tavolo e trattare con il Colon. Il cartellino dell’argentino, infatti, è per il 60% del River Plate e per il 40% della sua ex compagine. Strada in salita. Molto più probabile pensare a una cessione di Alario, per cui nei mesi scorsi ci aveva provato anche il PSG. La risposta del River? Per portarsi a casa l’attaccante bisogna sborsare i 18 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Una decisione che non è piaciuta all’agente del centravanti, che ha chiesto per la prossima sessione maggiore flessibilità: “Speriamo che il River pensi alla carriera del ragazzo: vogliamo una maggiore flessibilità dal club. Che sia il PSG o un’altra squadra a chiederlo”.