La Uefa Champions League celebra la Lazio di Cragnotti: "Quanto talento in questa barriera"

Così, all'improvviso, un fiume di ricordi. Luis Figo indossa ancora la maglia del Real Madrid, e sistema il pallone per battere la punizione. L'arbitro intanto ha già posizionato la barriera. Ci sono Salas, Nedved, Crespo e Veron. Accanto a loro il madrileno McManaman prova ad ostacolare la visibilità a Peruzzi. Bisogna tornare indietro di 16 anni per ricordare quest'episodio. Finì 2-2 al Santiago Bernabeu, con i biancocelesti che andarono a segno con Crespo e Gottardi, subendo solamente all'89esimo il gol del pareggio su rigore di Figo. Un episodio questo che la Uefa Champions League ha voluto ricordare sul proprio profilo Instagram, postando una foto e scrivendo: "Quanto talento in questa barriera della Lazio".

The talent in that #Lazio wall 🙌 #UCL #FlashbackFriday Un post condiviso da #UCL (@uefachampionsleague) in data: 14 Apr 2017 alle ore 07:00 PDT