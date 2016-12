Lazio, gli applausi di Sulfaro: "Inzaghi ha lavorato bene, la strada è quella giusta"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Bella e (il più delle volte) vincente. Tra le sorprese di inizio campionato c’è sicuramente la Lazio di Inzaghi. Il tecnico piacentino ha lavorato bene in questi mesi, i 34 punti messi in cascina fino a questo momento fanno ben sperare. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, l’ex portiere biancoceleste Michelangelo Sulfano ha applaudito l’operato di Simoncino, augurando alla squadra un 2017 ricco di soddisfazioni: “Questa Lazio è andata oltre le aspettative. Inzaghi ha lavorato molto bene, soprattutto nello spogliatoio, la squadra ha reagito. Determinati elementi hanno dimostrato il loro valore come Wallace e Bastos. Anche Felipe Anderson ha fatto un buon inizio così come Immobile che ha segnato nove gol. Questa Lazio deve migliorare sono nei big match nei quali ci sono stati solo dei piccoli errori individuali. Mi auguro che nel 2017 la Lazio riesca ad ottenere ottimi risultati, è già sulla strada giusta”.

